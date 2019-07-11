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Fırtına Avanos'ta hayatı olumsuz etkiledi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Ercan Kılıçlı   | 11.07.2019
Fırtına Avanos'ta hayatı olumsuz etkiledi

Nevşehir

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu. 

20 dakika süren fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar bazı iş yerleri ile araçlara zarar verirken, telefon ve elektrik hatlarında kesinti meydana geldi.

Belediye ekipleri, devrilerek yol ve kaldırımlarda geçişi engelleyen ağaçları yerinden kaldırdı.

Fırtınanın ardından yapılan bakım çalışmalarının tamamlanması ile kesinti yaşanan mahallelere yeniden elektrik verildi.

Belediye ekiplerinin hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

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