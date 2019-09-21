Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'i ziyaret ediyor.
logo
Türkiye

Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu gerçekleştirdi.

Yasin Dikme,Mustafa Güçlü   | 21.09.2019
Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu

Şanlıurfa

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşunu tamamladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ilçedeki havalandığı bölgeye geri dönerken ABD unsurlarına ait 2 helikopter ise Suriye tarafında kaldı.

Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.

TSK ve ABD unsurları daha önce 5 kez ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu

Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu

İdlib'de Esed rejimi, Rusya ve Çin protesto edildi

AA'dan Avrupalı ajanslara 'Suriye'deki drama hassasiyet gösterin' çağrısı

'Suriye Geçici Hükümeti'nin önceliği istikrar ve güvenliği güçlendirmek'

'Suriye Geçici Hükümeti'nin önceliği istikrar ve güvenliği güçlendirmek'
'YPG/PKK, Esed rejimine petrol sağlayarak ABD-AB yaptırımlarını deliyor'

'YPG/PKK, Esed rejimine petrol sağlayarak ABD-AB yaptırımlarını deliyor'
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları

Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları