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Fırat Kalkanı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Teröristlere ait belirlenen hedefler, meşru müdafaa kapsamında ateş altına alındı.

Barış Gündoğan   | 30.04.2019
Fırat Kalkanı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, 3 askerin hafif yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedeflerin meşru müdafaa kapsamında ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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