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Firari FETÖ'cü sahte pasaportla kaçarken yakalandı

Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında aranan firari şüpheli, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Halife Yalçınkaya   | 30.03.2019
Firari FETÖ'cü sahte pasaportla kaçarken yakalandı

Sivas

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari M.K.A, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yakalandı.

Sivas'a getirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerince Sivas, Kayseri, Erzincan ve Aydın'da 5 Mart'ta 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Haklarında yakalama kararı verilen 33 zanlıdan 32'si gözaltına alınmıştı. Zanlıların, yakınları cezaevinde bulunan ve örgütle irtibat halinde olan kişilere para desteği sağladığı öne sürülmüştü.

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