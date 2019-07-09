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Türkiye

FETÖ'ye 'ankesör' operasyonu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 32 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl   | 09.07.2019
FETÖ'ye 'ankesör' operasyonu

Ankara

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında gözaltı kararı verilen 32 askerden 20'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen bir albay, 2 yarbay, bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 2 teğmen ve 15 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

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