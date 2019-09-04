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FETÖ'nün 'VIP' dinleme davasında ara karar

FETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 sanığın yargılandığı davada, ara karar açıklandı.

Fırat Taşdemir   | 04.09.2019
FETÖ'nün 'VIP' dinleme davasında ara karar

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 210 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasında, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutukluların mevcut durumunun devamına hükmetti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara karara yönelik tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının talebini dinledi.

Daha sonra, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların tahliye ve beraat taleplerini reddederek, mevcut durumlarının devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 14 Ekim Pazartesi devam edilecek.

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