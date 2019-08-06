FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına soruşturma: 18 gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, büfe veya kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.
İzmir merkezli 9 ilde başlatılan soruşturma kapsamında hava, deniz, kara ve sahil güvenlik komutanlıklarında aktif görevde bulunan 12 kişi ve 2 ihraç hava astsubayı, 1 istifa eden jandarma yüzbaşı, 1 istifa eden jandarma teğmen ve bunlarla irtibatlı 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 18 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
9 şüpheli gözaltına alındı
Sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Muğla, Uşak ve Düzce illerinde terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.