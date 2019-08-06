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FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına soruşturma: 18 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yusuf Şahbaz   | 06.08.2019
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına soruşturma: 18 gözaltı kararı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, büfe veya kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 

İzmir merkezli 9 ilde başlatılan soruşturma kapsamında hava, deniz, kara ve sahil güvenlik komutanlıklarında aktif görevde bulunan 12 kişi ve 2 ihraç hava astsubayı, 1 istifa eden jandarma yüzbaşı, 1 istifa eden jandarma teğmen ve bunlarla irtibatlı 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 18 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. 

9 şüpheli gözaltına alındı

Sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Muğla, Uşak ve Düzce illerinde terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. 

Yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

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