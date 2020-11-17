Euro
9.18
Dolar
7.74
BIST 100
1,282.51
Altın
1,887.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. - VTR
logo
Türkiye

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 54 şüpheliden 23'ü yakalandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 23'ü yakalandı.

Başak Akbulut Yazar   | 17.11.2020
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 54 şüpheliden 23'ü yakalandı

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 23'ü yakalandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK yapılanması içinde faaliyet gösteren askerlerden sorumlu, örgüt içinde "öğretmen" olarak tabir edilen siviller tarafından kullanılan ankesörlü telefonlarla irtibat sağlanması soruşturmasında yeni isimlere ulaşıldı.

Savcılık, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 2'sinin sivil, 1'inin görevde olduğu, 1'inin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, 5'inin meslekten ihraç edildiği, 3'ünün emekli, 42'sinin ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

Savcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 18 şüpheli İstanbul'da, 5 şüpheli şehir dışında yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 1'i Kovid-19 hastası olması nedeniyle gözaltına alınmadı.

Şüphelilerden 10'unun yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB, Kovid-19 sebebiyle bazı işletmelerini kapatma kararı aldı
Galatasaray'da üç futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 55 milyon 349 bini geçti
Merkel Kovid-19 ile mücadelede sosyal teması daha da azaltma çağrısı yaptı

Benzer haberler

FETÖ 'hijyen evlerini' firarilerden kalan eşyalarla donatmış

FETÖ 'hijyen evlerini' firarilerden kalan eşyalarla donatmış

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 54 şüpheliden 23'ü yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
Edirne'de eski hakimlerin de bulunduğu 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de eski hakimlerin de bulunduğu 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ elebaşı Gülen'in sırdaşı İsmail Büyükçelebi

FETÖ elebaşı Gülen'in sırdaşı İsmail Büyükçelebi