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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 31 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 31 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

Muhammed Enes Can   | 20.10.2020
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 31 gözaltı kararı

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit hattan irtibat kurdukları tespit edilen aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK yapılanması içinde faaliyet gösteren askerlerden sorumlu, örgüt içinde "öğretmen" olarak tabir edilen sivil şahıslar tarafından kullanılan ankesörlü telefonlarla irtibat sağlanmasına ilişkin yeni isimlere ulaşıldı.

Savcılık, Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi mensubu olmak üzere aralarında muvazzaf albay, üsteğmen ve astsubayın da bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, şüphelilerin yakalanmasına ilişkin İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 20 şüpheli gözaltına alındı. 

Diğer 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün görevde bulunduğu, 2'sinin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, 1'nin meslekten ihraç edildiği, 1'nin istifa ettiği, 1'nin emekli, diğer 23 kişinin ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

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