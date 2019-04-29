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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 tutuklama talebi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 184 şüpheliden 153'ü tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Mustafa Hatipoğlu,Murat Kaya,Başak Akbulut Yazar   | 29.04.2019
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 tutuklama talebi

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 184 şüpheliden 153'ü tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulu, ülke genelindeki hatların içeriklerinin incelenmesi sonucu haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5'i albay,  7'si yarbay,  14'ü binbaşı, 33'ü yüzbaşı,  47'si üsteğmen,  2'si teğmen,  102'si astsubay olmak üzere 210 muvazzaf askerden 184'ü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 184 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri sonrasında 184 şüpheliden 153'ü tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 28 şüpheli, değişen delil durumlarına göre 2 şüpheli, küçük yaşta çocuğu olması nedeniyle 1'i kadın şüpheli olmak üzere toplamda 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6'sı yurt dışında olduğu tespit edilen 26 firariye yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5'i albay,  7'si yarbay,  14'ü binbaşı, 33'ü yüzbaşı,  47'si üsteğmen,  2'si teğmen,  102'si astsubay olmak üzere 210 muvazzaf asker hakkında 26 Nisan'da gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülmüştü.

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