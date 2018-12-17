FETÖ'nün sözde 'Karşıyaka eyaleti' davasında karar

İzmir'de FETÖ'nün sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 11 sanıkla ilgili karar çıktı. 11 sanığa 6 yıl 3 ay ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

İZMİR

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 11 sanıkla ilgili karar çıktı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 6'sı tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı.

İddia makamı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar ederek Ayhan Şen, İsmail İşik, Abdullah Eren, Abdullah Turgut, Ahmet Kuşdemir, Cemalettin Çetin, Çağrı Bozkurt, Mehmet Türkmen, Mehmet Ali Güven, Metin Çevik ve Sefer Özcan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık Güven, FETÖ'ye herhangi bir yardımda bulunmadığını savunarak, örgüt üyeliğiyle ilişkin somut herhangi delilin olmadığını ileri sürdü.

32 aydan bu yana tutuklu olduğunu dile getiren Güven, suçsuz olduğunu beyan ederek beraatini istedi.

Tutuklu sanık Kuşdemir, iddia makamının mütalaasına katılmadığını, FETÖ üyesi olmadığını savunarak "Böyle olacağını bilseydim kapatılan Bank Asya'nın önünden geçmezdim, örgütle bağlantılı olan sendikaya üye olmazdım. Çok pişmanım, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Türkmen, 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırmadığını iddia ederek "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılanmasından da üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Devlete hiçbir zaman zararının olmadığını dile getiren Türkmen, "Dini duygularla girdiğim cemaatin bu kadar hain olduklarını bilmiyordum. Beraatimi istiyorum." savunması yaptı.

Son sözleri sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları vererek, Güven ve Çevik'in tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Operasyon ve iddianame

İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2016'da düzenlenen operasyonda, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni olan Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 14'ü tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu 14 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, yeğen Gülen hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıl, diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasını ayırdığı, sanık Ersin Topuz'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 11 yıl, Mehmet Daşönü'ne aynı suçtan 12 yıl 9 ay, Mehmet Mezher Gülen'e ise "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 21 yıl hapis cezası vermişti.

Muhabir: Ömer Süt