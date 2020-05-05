Euro
7.68
Dolar
7.07
BIST 100
99,431.34
Altın
1,697.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
logo
Türkiye

FETÖ'nün sözde 'bölge imamına' 10 yıl hapis cezası

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu   | 05.05.2020
FETÖ'nün sözde 'bölge imamına' 10 yıl hapis cezası

Adana

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık O.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.A, FETÖ içerisinde 2011-2014 yıllarında Adıyaman'da "eğitim danışmanı" sıfatıyla görev yaptığını ve sanığı tanıdığını söyledi.

Sanık O.B'nin bu dönem içerisinde Adıyaman'da "bölge imamı" olarak faaliyet yürüttüğünü iddia eden tanık A.A, ''İl imamının yaptığı haftalık toplantılara birlikte katılırdık. Öğrenci evleriyle ilgili gündemleri O.B'ye aktarırdık. FETÖ içerisinde sanık O.B'ye bağlı esnaf ve öğrenciler vardı. Kendisine bağlı öğrenci evlerinin ihtiyaçlarını esnaftan himmet adı altında para toplayarak karşılardı.'' ifadesini kullandı.

Sanık O.B. ise tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor
Ankaragücü Başkanı Mert: Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcumuzun durumu ağır değil
Avustralya’daki Türk vatandaşları özel seferle Türkiye’ye getirilecek
Tunus'taki acil servisler, Kovid-19 sürecinde 'arı kovanı'nı andırıyor
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak

Benzer haberler

FETÖ'nün sözde 'bölge imamına' 10 yıl hapis cezası

FETÖ'nün sözde 'bölge imamına' 10 yıl hapis cezası

FETÖ'nün 'Türkiye finans sorumlusu' örgütün para dağıtım trafiğini anlattı