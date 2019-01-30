FETÖ'nün 'ser doktoru'ndan itiraflar

Adana'da FETÖ/PDY bünyesinde "ser doktor" olan sanığın askeri ve polis okullarına sızdırılacak örgüt elemanlarının yetiştirilmesiyle ilgili görevine ilişkin ifadesi iddianamede yer aldı.

ADANA - SATUK BUĞRAHAN TOPALOĞLU



Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde "ser doktor" olan ve örgütün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen üst yöneticisi olduğu belirlenen sanık hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Terör örgütünün Adana'daki "ser doktoru" olduğu gerekçesiyle adli kontrol altına alınan V.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından V.K. hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuksuz sanığın FETÖ/PDY içerisinde en son "doktor ve ser doktor" olarak görev yaptığı aktarıldı.

"Ser doktor" görevinin, örgütün mahrem askeri yapılanması için önemli olduğu belirtilen iddianamede, sanığın bu sıfatla FETÖ'nün devlete sızdırmak amacıyla yetiştirdiği mahrem öğrencilerle ilgilenen ve bu kişileri yetiştiren örgüt üyelerine görev tebliğleri yapan üst yönetici olduğu vurgulandı.

Örgütün yapısı ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen iddianamede, V.K'nın, örgütün diri tutulması için aktif eylemler içinde bulunduğu, "ser doktor" sıfatıyla da faaliyet alanının geniş ve yoğun olduğu anlatıldı.

İddianamede, sanığın üniversite döneminde örgütün ideolojisi doğrultusunda beyin yıkama metotları ile sorgulamayan, düşünmeyen, mutlak itaati esas alan yapıya bağlı insan tipi yetiştirmek amacıyla örgüte ait evlerde kalmaya başladığı belirtildi.

Örgütte üstlendiği görevi ve faaliyetlerini itiraf etti

Sanığın askeri ve polis okullarına sızdırılacak örgüt elemanlarının yetiştirilmesiyle ilgili görevine ilişkin ifadeleri de iddianamede yer aldı.

V.K. ifadesinde, "Yusuf" ve "Cevdet" kod adlarını kullandığını, 2002 yılında örgütle tanışarak yapıya ait evlerde kalmaya başladığını belirterek, şunları aktardı:

"İskenderun'da 'Yusuf' kod adını kullanmaya başladım. FETÖ için İskenderun il statüsündeydi. İl Mezuncusu ve İskenderun Talebe Mesulü 'Kazım' kod adlı kişi benimle yaptıkları görüşmelerde mezun olacak öğrencilerle görüşmemi, uygun olanlara astsubaylık ve polislik için yönlendirme yapmam talimatını verdi. Ben de uygun bölümlerde okuyan öğrencilerle görüşmelere başladım. Örgüt evlerinde kalan öğrencilerle birebir mülakat yapılıyordu. Tespit ettiğim 5-6 tane öğrenciye astsubaylık için ders çalıştırıp manevi program yapmaya başladım."

"Askeri okul için seçilen öğrencilere tedbir uygulanıyordu"

Sanık V.K, askeri okul için seçilen öğrencilere özel ilgi gösterildiğini ve örgütsel yöntemlerle tedbir uygulandığını anlattı.

Gizliliğe uymaları konusunda askeri öğrencilere tembihte bulunduklarını aktaran V.K. şöyle devam etti:

"Öğrencilere kendisinin kullandıkları hatlardan abileriyle irtibat kurmamaları ve irtibat gerekirse dışardan ankesör ve büfe numaralarından aramaları, şu ana kadar kullandıkları GSM numaralarını değiştirmeleri, kendi adına gazete dergi aboneliği olmaması, Bank Asya da hesap olmaması, okul ve dershanelerde bulunan kayıtların temizlenmesi, kendi adına cemaat evindeki elektrik su faturası varsa onları kapatmalar gibi bağlantı oluşturabilecek tüm durumların temizlenmiş olması sağlanırdı ayrıca bu öğrenciler de benim gibi farklı kod isimleri kullanıyordu."

FETÖ mensubu öğretmenlerin tamamına ilgilendikleri öğrencileri askeri okulda da takip etmeleri için zimmetlediğini aktaran V.K, "Tedbir olarak öğrencileri takip etmek için il dışına gitmeleri gerektiğinde uçak ile gitmemeleri, otobüs firmaları tercih etmeleri ve bilet alırken kendi isimlerini vermemelerini, öğrencilerle kendi kullandıkları numaralar üzerinden irtibata geçmemeleri, eğer irtibat kurmaları gerekirse de öğrencilerle dışarıdan ankesör veya büfe telefonundan irtibat kurmaları gerektiğini anlattım. Yine öğrencileri ziyarete giderken yanlarında kendi telefonlarını götürmemelerini söyledim. Haftalık öğretmenler takip ettikleri öğrenciler için gittikleri yerlerde yaptıkları faaliyetlerde tuttukları çeteleleri birebir bana veriyorlardı." ifadesini kullandı.

"Askeri öğrencilerin bilgileri özel bilgisayarda bulundurulur"

Sanık V.K, FETÖ tarafından Adana'da görevlendirildiğinde "Cevdet" kod ismini kullandığını ve "ser doktor" olarak faaliyet göstermeye başladığını belirtti.

Adana’da "Mahmut" kod adlı "Gezici" ile tanıştırıldığını ve bu şahısta askeri ve polis okulu öğrencilerinin tamamının listesinin bulunduğunu aktaran V.K. şunları anlattı:

"Benim sorumluluğumdaki öğrencilerin bilgileri 'Gezici'de bulunuyordu. Gezici tüm bilgileri illeri dolaşarak güncellerdi. Ben 'ser doktor' olarak göreve başladığımda, benden önceki 'ser doktor' Kadir'den, Adana'dan kazanarak askeri ve polis okullarında okuyan tüm öğrencilerin bilgilerini bir harici bellek içinde aldım. Bu belleğin açılması için içerisinde program olan özel bir bilgisayara takılması ve şifreleri girmek gerekiyordu. Bu bilgilerin hepsi muhafazalıdır. Bu bellek içinde 140-150 kadar Adana tarafından aktif takip edilen öğrenci ismi bulunduğunu ve 30-40 kadar da sohbetlere gelmediği için 'Ümit' olarak isimlendirilen öğrenci bulunduğunu gördüm. Her il kendi takip ettiği öğrencilerle alakalı bilgilere muhafaza eder. Bu bilgiler için özel harici bellek ve bu belleği açmak için özel bilgisayar bulundurulur.''

"Hijyen evleri oluşturun" talimatı verilmiş

Örgütte yüz yüze görüşmelerin 2-3 kişinin bulunduğu gruplar halinde yapıldığını anlatan V.K, darbe girişiminin etkisiyle 2017 yılında tedbir ve sıkıntıların devam ettiğini ve örgütsel irtibatlarının programlar üzerinden olduğunu belirtti.

Örgütsel talimatların "Bahçıvan" olarak anılan "Yahya" tarafından verildiğini belirten V.K. şunları ifade etti:

"Bahçıvan Yahya tarafından program üzerinden 'yeni hijyen evlerinin oluşturulması, mevcut evlerin durumu, yeni öğrenci kazanılması' gibi yazışmalar yapılıyordu. Yine bu dönemlerde üst yapılanmada yer alan ED’nin farklı bir program kullandığını biliyorum ancak bu programın ne olduğunu, adını bilmiyorum çünkü bu program ED'nin (eğitim danışmanı) altında olan kişilere verilmedi ve kullandırtılmadı."

Sanığın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak sırasıyla "ev abiliği, bölge talebe mesullüğü, öğretmen, mezuncu, sözel, doktor ve ser doktor" gibi örgütsel görevler yaptığı ifade edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen tüm hususlar bütün olarak değerlendirildiğinde şüpheli V.K'nın son görevinin Adana'da 'ser doktorluk olduğu, örgütün insan kaynağı ihtiyacına göre nihai amaca elverişli olarak aynı amaçla örgütün 'İl ED'si tabir edilen militanının altında onun emri ve talimatlarıyla örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması içerisinde askeri okullarda okuyan öğrencilerin sorumluluğunu alan 'öğretmen' ve onların bağlı bulunduğu doktorların gözetimini ve denetimini gerçekleştirdiği, şüphelinin konumu itibarıyla üst seviyede bulunduğu, şüphelinin örgütsel eylemlerini gerçekleştirirken örgüt içerisinde 'Yusuf Doğan' ve 'Cevdet' kod isimlerini kullanması, faaliyet alanlarının genişliği ve yoğunluğu, kendisine bağlı çok sayıda örgüt mensubuna emir ve talimat verebilecek düzeyde olduğu anlaşılmakla şüphelinin 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.