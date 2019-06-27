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FETÖ'nün 'polis okulu abisine' hapis cezası

FETÖ'nün sözde "Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu abisi" olduğu ve mahrem emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adsız Günebakan   | 27.06.2019
FETÖ'nün 'polis okulu abisine' hapis cezası

Gaziantep

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün mahrem emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanık 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Canpolat ile avukatı katıldı.

Sanık Canpolat, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın iki ayrı telefon hattında ByLock kullandığını, kod adının "Numan" olduğunu, örgütün "Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu abisi" olduğunu, emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda "mahrem imam" olduğunu ve örgüt toplantıları düzenlediğini ve sorumlu olduğu kişilere kod isim belirlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Canpolat'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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