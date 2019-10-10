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Türkiye

FETÖ'nün 'mahrem imamları' hücre evinde yakalandı

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö. ve H.Y, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile MİT'in düzenlediği operasyonla saklandıkları hücre evinde gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak   | 10.10.2019
FETÖ'nün 'mahrem imamları' hücre evinde yakalandı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö. ve H.Y, saklandıkları "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından (MİT) FETÖ'nün mahrem yapısının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Çankaya'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö ve H.Y. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında görevli şüphelilerin, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arandıkları öğrenildi.

Şüphelilerin, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptıkları, örgüt içi itirafların önüne geçmek ve hala deşifre olmayan mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla hareket ettikleri kaydedildi.

Şüphelilerin, örgütün çözülmesini önlemek amacıyla cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin ailelerine, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ elebaşı Gülen'e ait yazılar ve videolar gönderdikleri tespit edildi.

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