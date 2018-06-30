FETÖ'nün "kripto asker yapılanmasına" operasyon: 11 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10'u muvazzaf asker 12 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Kara ve Hava Kuvvetleri ile jandarmada görevli astsubaylar, uzman çavuş ile askeri mahrem imamlara yönelik Kahramanmaraş, Ankara, Kayseri, Erzurum, Niğde, Şırnak, İzmir, Siirt, Edirne, Samsun, Batman, Elazığ, Hakkari ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla muvazzaf 9 astsubay, 1 uzman çavuş ve askerlerden sorumlu 2 sivil mahrem imam gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.

Muhabir: İsmail Hakkı Demir