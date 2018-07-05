FETÖ'nün 'astsubaylar imamı'na 11 yıl 9 ay hapis

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "astsubaylar il imamı" olduğu iddia edilen sanık, 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TOKAT

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "Tokat astsubaylar imamı" olduğu iddia edilen ve tutuklu yargılanan sanığa 11 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklu yargılanan, örgütün "Tokat astsubaylar imamı" olduğu iddia edilen Halil İbrahim Haliloğlu ve avukatı katıldı.

Sanık Haliloğlu, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Haliloğlu'nu "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Muhabir: Ekber Türkoğlu