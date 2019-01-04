FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyonda 8 gözaltı

KAYSERİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından bakkal ve büfelerdeki ankesörlü telefonlardan ardışık aranan, askeri okullardan ilişiği kesilen öğrencilere yönelik operasyon başlattı.

Haklarında yakalama kararı verilen 8 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.F.A, Y.D, A.G, T.T. E.G.Ü.B. F.Ç. ve A.C. yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhabir: Müzahim Zahid Tüzün