FETÖ'nün 'asker abisi' için kadro ilanını değiştirmişler

FETÖ şüphelisi Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in de aralarında bulunduğu heyetin, örgütün "asker abisi" doktora öğrencisi Erboğa'nın Namık Kemal Üniversitesinde yardımcı doçent kadrosuna alınması için ilan edilen şartı değiştirdiği belirtildi.

FETÖ şüphelisi Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter.

TEKİRDAĞ - ÖMER URAL

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter hakkında hazırlanan iddianamede, Kanter'in de aralarında bulunduğu 5 kişilik heyetin, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması içerisinde "asker abisi" olarak görev yapan doktora öğrencisi Mustafa Erboğa'nın Namık Kemal Üniversitesinde yardımcı doçent kadrosuna alınması için ilan edilen şartı değiştirdiği belirtildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden ihraç edilen Kanter hakkında, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 47 sayfalık iddianamede, örgütün mali kaynakları ve mali yapılanmasının ayrıntılarının yanı sıra şüphelinin Namık Kemal Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemde FETÖ üyelerine sağladığı haksız kazanımlara yer verildi.

İddianamede, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında hakkında işlem yapılan örgütün "asker abisi" Mustafa Erboğa'nın, Mehmet Kanter'in de aralarında bulunduğu 5 kişilik heyet tarafından yardımcı doçentliğe geçişi detaylarıyla yer aldı.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Namık Kemal Üniversitesine yardımcı doçent alımına ilişkin ilan edilen 'Tıp Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak' şartının Mustafa Erboğa için 'Plesenta gelişimi üzerinde çalışma yapmış olmak' şeklinde değiştirildiği tespit edilmiştir. Oluşturulan heyette yer alan Oğuz Aslan Özen, Ramazan Uygur, Cevat Aktaş, Turan Karaca ve Mehmet Kanter'in, Mustafa Erboğa için 'Yardımcı doçentlik kadrosuna atanması uygundur' diye rapor verdiği, Mustafa Erboğa hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2017/1414 sayılı soruşturma dosyasında şüpheli olduğu, örgütün mahrem yapılanması içerisinde 'asker abisi' olduğu ve kamu davası açıldığı görülmüştür."