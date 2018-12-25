FETÖ'cülerin hastane taktiği deşifre oldu

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki (GATA) mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada, firari olarak aranan örgüt mensuplarının yakalanmamaları amacıyla örgüt tarafından ayarlanan özel hastanelerde kayıt yaptırmadan tedavi edildikleri, doğum yaptıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Örgütün TSK'daki yapılanmasına ilişkin çalışma yürüten MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nca kapatılan GATA yapılanmasından sorumlu olduğu belirlenen ve kısa bir süre önce gözaltına alınan şüpheli İ.Ş'nin el konulan telefonunda inceleme yapan savcılık, şüphelinin cep telefonunda "2048" oyunu görünümlü bir program tespit etti. Program üzerinde yapılan çalışmada, örgütün GATA yapılanmasından sorumlu kişilere ait arşiv ve yazışmalar ile örgüte ait aktif liste ele geçirildi.

Yazışmaların içerisinde 317 ayrı notun yer aldığı, her bir not için ayrı başlık verildiği, bu başlıklar altında terör örgütünün GATA yapılanmasına mensup asker ve askerlerden sorumlu mahrem imam sivil unsurların bilgilerine yer verildiği tespit edildi. Kayıtlarda, yapılanmada halen aktif olarak yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin kriptografik yazışma metotları ile birbirleriyle yaptıkları yazışmalar yer alırken, yazışma içeriklerinde örgüt mensuplarının örgütsel olarak önemli görülen konularda halen terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen'e danıştıkları, ona göre hareket ettikleri saptandı.

Yine söz konusu yazışmalarda, örgütün ''ankesör-sabit kontörlü hat'' davalarından yargılanan ya da gözaltına alınıp serbest bırakılan askerlerin tutum ve davranışlarının takip edildiği, itirafçı olmamaları için çalışma yürütüldüğü, davaların itibarsızlaştırılmasına yönelik faaliyette bulunulduğu ve gözaltına alınıp serbest bırakılanların halen örgüt için çalıştığı tespit edildi.

Kayıt yaptırmadan doğum yapılıyor

İhraç edilen askeri doktorlar ile darbe girişimi akabinde sivil olarak faaliyetlerini sürdüren doktorların örgütsel faaliyete devam ettiklerini belirleyen savcılık, firari olarak aranan örgüt mensuplarının yakalanmamaları amacıyla örgüt tarafından ayarlanan özel hastanelerde kayıt yaptırmadan tedavi edildikleri, ayrıca firari olarak aranan kadın örgüt mensuplarının aynı yöntemle doğumlarını gerçekleştirdiği belirlendi.

Savcılık yürütülen çalışma sonucunda, terör örgütüne yardım ettiği anlaşılan 1 özel hastane müdürü, 1 sivil doktor, GATA yapılanmasında mahrem imam olarak faaliyet yürüten biri avukat 4 sivil, ankesör davalarında serbest bırakılan 10 şüpheli ve hakkında işlem yapılmamış biri eski askeri doktor 14 şüpheli olmak üzere toplam 30 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 ilde operasyon düzenliyor. Operasyonda şu ana kadar 21 şüpheli yakalandı. Ekiplerin, diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.



Muhabir: Muhammed Enes Can, Murat Kaya, Başak Akbulut Yazar