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Türkiye

FETÖ'cüler örgütlü saldırılarıyla Facebook ve Twitter'ı manipüle ediyor

Sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen Fetullahçı Terör Örgütü destekçilerinin Twitter'ı manipüle etmesi üzerine, ABD'de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin Twitter hesabı askıya alındı.

Zuhal Demirci   | 25.12.2020
FETÖ'cüler örgütlü saldırılarıyla Facebook ve Twitter'ı manipüle ediyor

Ankara

Yurt dışında sosyal medya üzerinden örgütlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçileri, Facebook ve Twitter gibi platformları manipüle etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu bağlamda, ABD merkezli Twitter, Fetullahçı Terör Örgütü firarisi basketbolcu Enes Kanter'i eleştiren paylaşımları nedeniyle, ABD'de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) hesabını askıya aldı. 

TASC'nın, FETÖ'cü Kanter'i eleştiren ancak herhangi bir hakaret içermeyen paylaşımlarının ardından organize olan çok sayıda FETÖ destekçisi hesap, Facebook ve Twitter'a şikayette bulundu.

Konuyla ilgili olarak Facebook, TASC ile görüşürken Twitter'ın ise TASC'ın sosyal medya hesabını askıya alması tepkilere neden oldu.

Öte yandan, TASC'ın sosyal medya hesaplarına çoğunluğu Avrupa olmak üzere ABD dışından 600 kadar saldırı oldu.

TASC FETÖ'nün gerçek yüzünü ABD'de herkese anlatıyor

ABD'de yaşayan herkese FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmak için çalışmalar yürüten TASC, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonlarını ve pankart taşıyan uçakları, ülkenin çeşitli eyaletlerinde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştırmıştı.

Kanter, ABD'de FETÖ'nün en büyük destekçilerden

FETÖ ABD yapılanması içinde önemli yeri olan ve firari isimlerin başında gelen, örgütün en büyük destekçilerinden basketbolcu Kanter, ABD medyasında Türkiye'yi karalayan açıklamalarıyla gündeme geliyor ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) platformunu terör propagandası için kullanıyor.

NBA takımlarından Boston Celtics'de oynanan Kanter'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurması ve Twitter hesabında kendisini ''Hizmetin Hizmetkarı'' olarak tanımlaması, örgüte olan desteğini açıkça ortaya koyuyor.

Kanter, her platformda FETÖ'ye ve sık sık Pennsylvania'da ziyaret ettiği örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e açıkça destek vermeye devam ediyor. 

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