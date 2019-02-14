FETÖ zanlısı Zahide Üner İstanbul'a gönderildi

Fotoğraf: AA/Durmuş Genç

MUĞLA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen Zahide Üner, Muğla'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.

Dalaman Havalimanı'nda, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Üner, dün gece Muğla'ya getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Üner, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı, İstanbul'a gönderilmek üzere polis ekiplerince Dalaman Havalimanı'na götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı konulan Zahide Üner'in, İstanbul'dan Dalaman'a geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlenmişti. Dalaman Havalimanı'nda tedbir alan İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Üner'in üst aramasında sahte kimlik, yaklaşık 100 bin lira, çok sayıda flashdisk ve doküman ele geçirilmişti.

Borajet'in eski mali işler sorumlusu olduğu belirtilen Zahide Üner, şirketin eski sahibi Yalçın Ayaslı ve firari eski emniyet müdürü Osman Karakuş ile birlikte aynı FETÖ soruşturmasının şüphelileri arasında yer alıyor.

Muhabir: Durmuş Genç