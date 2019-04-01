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FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de FETÖ şüphelisi 3 kişi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı.

Cihan Demirci   | 01.04.2019
FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenikadın köyü yakınlarında askeri yasak bölgede hudut birliği askerlerince bir grup tespit edildi.

Hudut askerleri yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen R.N. (35), T.N. (29) ve A.Y'yi (33) yakaladı.

Yakalananların, FETÖ kapsamında öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen R.N, zabıt katipliği görevlerinden ihraç edilen T.N. ile A.N. olduğu belirlendi.

R.N. ve A.N. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturmaların devam ettiği tespit edildi.

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