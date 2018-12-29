FETÖ sanıklarının ailelerine para yardımı iddianamede

ZONGULDAK - FERDİ AKILLI

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve meslekten ihraç edilen örgüt mensuplarının ailelerine para yardımında bulunduğu iddia edilen sanık hakkında, 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Erdoğdu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve Devrek ilçesinde bir pastanede çalışan Salih Muhittin Şahin hakkında hazırladığı 9 sayfalık iddianameyi 2. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, örgütün gizli haberleşme programı "Falcon"la ilgili bilgiler yer aldı.

Tutuklu sanık Şahin'in, gözaltına alındığında örgüte ait kitaplar ele geçirildiği aktarılan iddianamede, telefonunda ise "Flipboard" görünümlü örgütün gizli haberleşme programının da bulunduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın örgütün gizli haberleşme programı olan "Falcon" üzerinden görüşmeler yaptığı anlatılarak, evinde yapılan aramalarda not kağıtlarında, "Falcon" kullanan örgüt üyelerinin isimlerinin yanı sıra ID numaralarının bulunduğu vurgulandı.

Örgüt mensuplarının ailelerine para yardımı

Sanık Şahin hakkındaki iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Ele geçirilen banka ve ATM dekontlarıyla el yazılı notlar üzerinde yapılan incelemelerde Şahin'in 28 Şubat'ta İbrahim B. isimli kişiye bin 500 lira para yatırdığı, 31 Ağustos'ta Kozlu Belediyesi ATM cihazından bin 400 lira Halil İbrahim K. tarafından çekildiği belirlenmiştir. Bir bankadaki hesabı üzerinden kartsız işlem yaparak Selahaddin Ö. isimli kişinin TC numarasını kullanarak, Halef Ö'nün hesabına 1 Nisan'da 3 bin 480 lira para yatırmıştır. Yatırdığı para Halef Ö. tarafından 3-5 Nisan tarihleri arasında 3 işlem olarak çekilmiştir. Para gönderdiği kişilerle ilgili yapılan araştırmada, para gönderilen İbrahim B'nin, cumhuriyet savcılığımızca hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan Betül Ö'nün ağabeyi olduğu belirlenmiştir. Halef Ö'nün ise FETÖ/PDY'nin Zonguldak Merkez ilçedeki gaybubet evlerinden sorumlu olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma yürütülen Selahaddin Ö'nün ağabeyi olduğu tespit edilmiştir. Tanıklar ifadelerinde, Salih Muhittin Şahin'i tanımadıklarını iddia etmişlerdir."

Telefon aramaları HTS kayıtlarında

İddianamede, Şahin'in kullandığı çeşitli GSM hatları üzerinden 2013-2018 yılları arasında, haklarında soruşturma yürütülen 32 şüpheliyle telefon görüşmeleri yaptığının HTS kayıtlarınca belirlendiği anlatılarak, görüşme yaptığı kişilerden Fazıl A.'nın örgütün sözde "Devrek ilçe imamı" konumunda olduğu vurgulandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma açılan ve ifadesine başvurulan Turan Y, 15 Temmuz darbe girişimine kadar "Eagle" isimli örgütün gizli haberleşme programının telefonunda yüklü olduğunu söylediği belirtildi.

İddianamede, Turan Y'nin "Program üzerinden yapılan yazışmalarda genelde FETÖ/PDY soruşturmalarında isimlerinin geçip geçmediği, adli işlem yapılan tanıdıklarımızdan olan kişilerin isimleri ve son durumumuzla ilgili yazışmalar yapılırdı." dediği aktarıldı.

Turan Y'nin iddianamede yer alan ifadeleri şöyle:

"Yanıma 40-45 yaşlarında bana kendisini Hamza'nın gönderdiğini ve adının Muhsin olduğunu söyleyen kişi geldi. Yaptığımız görüşmede bana, tutuklu olan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerden yapıya mensup tanıdığım olup olmadığını sordu. Ben de kendisine tanıdığım biri olduğunu söyledim. Kendisi de bana, 'Biz bu durumda olan kişilere maddi yardımda bulunuyoruz.' dediğini hatırlıyorum."