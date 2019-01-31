FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ/ADANA

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar Yusuf S. ve Zafer Sağlam ile avukatları katıldı. Sanıklar Cumhur Çetin ve Necdet O. ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile hazır edildi.

Örgüte ait kapatılan okulda öğretmenlik yaptığı, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı ve hakkındaki tanık beyanları nedeniyle yargılanan sanık Çetin, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Necdet O. da daha önce örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığını söyledi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ifade eden Necdet O, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasının da doğru olmadığını savundu.

Sanık Sağlam ise kullandığı iki telefon hattından çıkan ByLock programını indirmediği ve kullanmadığını öne sürdü.

Sanık Yusuf S. da başka ilden gelen öğrencileri karşılayarak, örgütün evlerine yerleştirdiği iddiasının doğru olmadığını, üniversite eğitimine devam etmek istediğini kaydederek, diğer 3 sanık gibi tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Sağlam ve Çetin'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9'ar ay, Necdet O'ya 7 yıl 6 ay ve Yusuf S'ye de aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verdi. Sanıklar Necdet O. ve Yusuf S'nin tahliyesine hükmeden mahkeme, diğer iki sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Hücre evinde yakalanan FETÖ sanığına hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanıp hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa İnce ve avukatı katıldı.

İnce, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia ederek tahliyesini ve beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, İnce'nin örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanması ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık İnce'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Muhabir: Ramazan Kaya, Abdulkerim Satuk Buğrahan Topaloğlu