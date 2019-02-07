FETÖ sanığı eski vali yardımcısına hapis cezası

GAZİANTEP



Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski vali yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski Mardin vali yardımcısı tutuksuz sanık Şahin Kazancı katılmazken avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, Kazancı'nın ByLock kullandığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın iki ayrı telefonda ve FETÖ'nün "Güneydoğu mülkiye imamı" A.Y'nin verdiği tablet bilgisayarda ByLock kullandığını, kullanıcı adının "Sefiller" olduğunu, örgütün toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Muhabir: Adsız Günebakan