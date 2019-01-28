FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası

ADANA

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin T. ve Nuri İ. ile avukatları katıldı.

Savunması alınan Hüseyin T, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, ''Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Nuri İ. de FETÖ üyesi olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı 2 sanığın mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Muhabir Abdulkerim Satuk Buğrahan Topaloğlu