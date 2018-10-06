FETÖ sanığı çift çatıda yakalandı

GAZİANTEP

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan çift, bir binanın çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı illerdeki soruşturmalar kapsamında haklarında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yakalama kararı bulunan çiftin Gaziantep'te saklandığını belirledi.

Nüfus kayıt sisteminde adres bilgileri bulunmayan zanlılar, saklandıkları Zeytinli Mahallesi'ndeki binadan kaçmaya çalışırken çatıda yakalandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Muhabir: Zuhal Kocalar





