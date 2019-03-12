FETÖ/PDY operasyonunda 47 gözaltı
FETÖ/PDY'ye yönelik, Sakarya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgüte finans sağladığı ve yeniden yapılanma faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen 47 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya
Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya, İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, FETÖ/PDY üyelerine finans sağladığı, örgüt üyelerinin dirençlerini diri tutma ve yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde bulunduğu ileri sürülen 47 kişi gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.