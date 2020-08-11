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FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 34 gözaltı

İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 40 muvazzaf askerden 34’ü yakalandı.

Halil Demir   | 11.08.2020
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 34 gözaltı

İstanbul

İstanbul merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 40 muvazzaf askerden 34’ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 40 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 34’ünü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 6 zanlının ise yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

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