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Türkiye

Fetih coşkusu Okçular Vakfında yaşanacak

İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferanslı katılımıyla Okçular Vakfında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Sefa Mutlu   | 29.05.2020
Fetih coşkusu Okçular Vakfında yaşanacak

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 20.23-20.30 saatleri arasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak kutlamalarda Fetih Duası da okunacak. 

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun birer konuşma yapacağı etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 20.53'te video konferans yöntemiyle bağlanacak. 

Kutlamalarda Mehteran konseri icrasının yanı sıra ışık ve havai fişek gösterisi de yapılacak.

Kutlamalar çerçevesinde hazırlanan etkinlikler, 2053 vizyonunu temsilen 29 Mayıs saat 20.53'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılacak.

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