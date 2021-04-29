Euro
9.97
Dolar
8.22
BIST 100
1,400.29
Altın
1,775.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Fethiye'de açan gelincikler güzel görüntü oluşturdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde buğday tarlalarında açan gelincikler, görenlerin dikkatini çekiyor.

Ali Rıza Akkır   | 29.04.2021
Fethiye'de açan gelincikler güzel görüntü oluşturdu Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kayaköy Mahallesi'nde tarlalar gelinciklerin açmasıyla kırmızıya büründü. Bölgedeki Kayaköy Ören Yeri ile bütünleşen manzara, turistler ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kırmızı rengiyle eşsiz güzelliğe bürünen tarlalar, kartpostallık manzara oluşturuyor. Bölgeye gelen turistler ve vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ziyaretçilerden Funda Manavracı, AA muhabirine, çiçeklerin büyüleyici bir manzarası olduğunu söyledi. Gelinciklere konan arıların sesi ve güzel manzarayla huzur bulduğunu ifade eden Manavracı, "Fethiye’de tarih ve doğa insanlara kucak açıyor. Burada olmak çok güzel." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tam kapanma döneminde kısıtlamalardan muaf ailelerin çocukları için kreşler açık olacak
Sağlık tesislerindeki kreşler açık tutulacak
BioNTech aşısının ikinci dozu için alınmış randevular 6-8 hafta sonrasına güncellenebilecek
İran'da Kovid-19 kısıtlamaları yüksek ve orta riskli kentlerde bir hafta daha uzatıldı
Hindistan'da 379 bin 257 ile günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı

Benzer haberler

Turizm merkezi Bodrum'da 'tam kapanma' öncesi yoğunluk

Turizm merkezi Bodrum'da 'tam kapanma' öncesi yoğunluk

Fethiye'de açan gelincikler güzel görüntü oluşturdu

Dünyaca ünlü İztuzu sahilinin konukları caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

Dalaman'a gelen ilk Ukraynalı turist kafilesi lokum ve çiçeklerle karşılandı

Dalaman'a gelen ilk Ukraynalı turist kafilesi lokum ve çiçeklerle karşılandı
Turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te 'tam kapanma' öncesi yoğunluk arttı

Turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te 'tam kapanma' öncesi yoğunluk arttı
Kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında 4 tutuklama

Kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında 4 tutuklama