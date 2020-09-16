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Türkiye

'Ferman' kod adlı terörist Ercan Yacan Van'da yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terörist, 2019'da Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttü.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 16.09.2020
'Ferman' kod adlı terörist Ercan Yacan Van'da yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, geçen yıl Irak'ın kuzeyindeki Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan'ın, Van'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van ve Şırnak İl Jandarma komutanlıkları ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek operasyon düzenlendi.

"Ferman" kod adlı Yacan, saklandığı ikamette yakalandı.

Teröristin, terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, 2014'te sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı, 2015-2016'da örgütün kırsal yapılanmasına katıldığı, daha sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Yacan'ın, 2019'da Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, son olarak Van'da PKK/KCK terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı belirlendi.

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