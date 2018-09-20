Ferdi Merter yarın defnedilecek

İSTANBUL

Oyuncu, yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter, yarın Ankara Karşıyaka Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

79 yaşında vefat eden sanatçı için sabah 10.00’da Ankara Küçük Tiyatro’da da bir tören düzenlenecek.

Oyuncu Renan Fosforoğlu ile meslektaşı Muazzez Arçay'ın oğlu Ferdi Merter, 19 Haziran 1939'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Bir yaşındayken rol aldığı "Tosun Paşa" filminde kamerayla tanışan sanatçı, 1945'te Yeşilçam filmlerine seslendirme yaptı. Sanatçı, 1952'de "Dağların Kızı" filminde çocuk oyuncu olarak rol aldı.

Merter, İtalyan Lisesi'nin ardından devam ettiği Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 1962'de mezun oldu, 1963'te ise Sivas'ta vatani görevini tamamladı.

Çocukluk ve gençlik yıllarında yaklaşık 20 filmde oynayan sanatçı, 1962-2004 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nda oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi ve baş rejisörlük görevlerini üstlendi.

Usta sanatçı, Ankara ve Adana Devlet Tiyatrosu'nda sanat yönetmenliği yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda bir dönem görev alan Merter, Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği'nin yönetim kurulunda da yer aldı.

Ferdi Merter, 1983'te emeklilik dolayısıyla ayrıldığı Devlet Tiyatroları'na 1985'te geri döndü. Adana Devlet Tiyatrosu'nda 1986'da görev yapan sanatçı, 1987'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapan sanatçı, 1988'de Devlet Tiyatroları Çalışanları Derneği (DETÇA) Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

Sanatçı, 1992 ve 1993'te Devlet Tiyatroları "Edebi Kurul Sanatçı Temsilcisi", 1995'te ise Devlet Tiyatroları "Disiplin Kurulu Temsilcisi" oldu.

Sinema ve tiyatro alanında "Zincir", "Lise ve Dengi Okullara Tiyatro", "İlköğretim Okullarına Tiyatro", "Ateşte Semaha Durmak" ve "Tiyatro Tiyatro Tiyatro" adlı kitapları kaleme alan sanatçı, ODTÜ ve İTÜ'de eğitmen olarak görev yaptı.

"Beyefendi'ye Bir Yalancı Aranıyor", "Anadolar", "Genç Osman", "Cengiz Han'ın Bisikleti", "Kuğular Şarkı Söylemez", "Barbaros Hayrettin", "Yanlışlık" ile "Silahlar ve Melekler" oyununun da aralarında bulunduğu çok sayıda eserin yönetmenliğini üstlenen Merter, televizyon ve sinemada "İhtiras Kurbanları", "Asi Evlat", "Ayrı Dünyalar", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "Şeytan", "Kurt ve Kuzu", "Kuruluş / Osmancık", "Kurtuluş", "Cumhuriyet", "Acı Hayat", " Kaptan", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Kolpaçino: Bomba", "Vay Başıma Gelenler 2,5" ve "Kiralık Aşk" adlı yapımlarda rol aldı.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 1959'da Sofokles'in "Kral Oidipuz" eserinde yer alan sanatçı, "Büyük Jüstinyen", Göç", "Dumanlı'da Telakki Var", "Juls Sezar", "Buzlar Çözülmeden", "Dumanlıda Telaki Var", "Dünyanın Düzeni", "İstanbul Efendisi", "My Fair Lady", "IV. Hanry", "Deli İbrahim", "Çınar Dede ile Ihlamur Nine", "Meçhul Asker ve Karısı", "Lisistrata", "IV. Murat", "Becket Yahut Tanrılarının Şerefi", "Yanlışlıklar Komedyası", "Akın", Bağdat Hatun", Kedi Oyunu", "Pas Pas", "Aman Bana Bir Eğlence", "III. Selim", "Cephede Piknik", "Güneş Çocukları", "Bir Umut İçin Montserrat", "Hep Vatan İçin", "Scapin'in Dolapları", "Yaz Misafirleri", "Bir Sabah Gülerek Uyan", "Cumhuriyet Kızı", "Buzcu Geliyor", "Kuğular Şarkı Söylemez", "Sınıf Bunadı" ve "Mustafam Kemal'im" adlı eserlerde de oynadı.

Usta oyuncunun, 1965 yılında evlendiği Cansın Merter'den Almula ile Teymuralp adlı çocukları dünyaya geldi.

Muhabir: Hilal Uştuk