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Fatih'te iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih ilçesinde Kocamustafapaşa Mahallesi Demirci Osman Sokak'taki iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mustafa Hatipoğlu   | 26.01.2021
Fatih'te iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Fatih'te iki katlı binanın üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Kocamustafapaşa Mahallesi Demirci Osman Sokak'taki iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokağa park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlanan itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek müdahalede bulunduğu yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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