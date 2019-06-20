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Fatih'te gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Fatih'te iki katlı gecekonduda meydana gelen yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hikmet Faruk Başer   | 20.06.2019
Fatih'te gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul

Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta iki katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi nedeniyle yangın yan taraftaki gecekonduya da sıçradı. 

Yangını gören mahalleli polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü.

Yangında gecekondudan çıkamayan Bülent Öztü (69) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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