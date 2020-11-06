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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 06.11.2020
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür / AA

İstanbul

Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Her Çocuk Bir Kahraman" sloganı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.

                    

Etkinlikler kapsamında lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü de turuncu renge büründü.

Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma, gün ağarıncaya kadar sürecek.

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