Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı gerçekleştiriyor CHP'nin 37. Olağan Kurultayı yapılıyor
logo
Türkiye

F-16'ların ömürleri uzatılıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi tamamlanarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı yapıldı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 25.07.2020
F-16'ların ömürleri uzatılıyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi tamamlandı ve uçak Hava Kuvvetleri Komutanlığına (HKK) teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı SSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından gerçekleştirilen yapısal iyileştirmeler kapsamında F-16'nın gerekli görülen yerlerinde tamir ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulaması yapıldı.

Kabul test ve muayene faaliyetleri sonrası HKK pilotları tarafından son test uçuşu yapılarak, ilk F-16 Blok-30 uçağının kabul işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Böylece, F-16 yapısal iyileştirme faaliyetlerinde önemli bir kilometre taşı tamamlandı.

F-16 Yapısal İyileştirme Projesi ile Hava Kuvvetlerinin ana vurucu unsuru olan F-16 uçaklarının yapısal ömrünün 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 ölümleri 15 bin 484'e yükseldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Halkımız koronavirüs ve yaptırımlar nedeniyle çok ağır bir süreç geçiriyor
Orta Karadeniz'de 148 immün plazma bağışçısı 218 hastaya umut oldu
Kovid-19'u yenen hemşire Şirinyaşar: Daha kötüsü olacak, yoğun bakım süreci başlayacak diye çok korktum
Kovid-19'u yenen esnaf Tanır: Sonuçlarım negatife döndüğü an hayata yeniden başladım ve beyaz bir sayfa açtım

Benzer haberler

F-16'ların ömürleri uzatılıyor

F-16'ların ömürleri uzatılıyor