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Eyüpsultan'da trafik kazasında bir polis şehit oldu

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu, bir polis de yaralandı.

Murat Paksoy,Halil Demir   | 24.05.2019
Eyüpsultan'da trafik kazasında bir polis şehit oldu

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus timi, 05.25'te Fatih istikametinden Eyüpsultan'daki şube müdürlüğü yerleşkesine dönerken yağışın da etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Kazada, 25 yaşındaki Polis Memuru Mustafa Kartal tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Aynı kazada yaralanan Polis Memuru Uğurcan Aslanpay'ın tedavisi ise kaldırıldığı Eyüp Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Şehit Polis Memuru Kartal'ın cenaze törenine ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.

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