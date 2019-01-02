Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Kayseri'de, yılbaşında eylem planladıkları öne sürülen DEAŞ üyesi Fas uyruklu kadın ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi yakalandı.

anasayfa > Türkiye 02.01.2019 Müzahim Zahid Tüzün Kayseri

Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
Fotoğraf: AA/Tunahan Akgün

KAYSERİ 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi Murat Y. ile birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Muhabir: Müzahim Zahid Tüzün


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