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Evin altı kaçak kömür ocağına çevrilmiş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, evin altında çukur açarak kömür çıkaran bina sahibi ve 3 kişi gözaltına alındı.

Ferdi Akıllı   | 04.12.2020
Evin altı kaçak kömür ocağına çevrilmiş

Zonguldak

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelik beldesinde bir evin içerisinden kömür çıkarıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adrese giden jandarma, 2 katlı evin bir odasının duvarını yıkarak kamyon girecek şekilde garaj haline getirildiği, odalara ahşap maden direkleri istiflediği ve evin mutfağa giden ara bölümünde de yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur açılarak, kaçak kömür üretimi yapıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan ev sahibi Z.B (51) ile F.U. (23), C.Ç. (42) ve E.K. (32), ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Evde yaklaşık 5 ton kömür ve bu iş için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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