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Eskişehir'deki orman yangınlarında 13 hektar alan zarar gördü

Eskişehir'de iki ayrı bölgede çıkan orman yangınlarında 13 hektara yakın alan zarar gördü.

Emrah Yaşar   | 30.05.2019
Eskişehir'deki orman yangınlarında 13 hektar alan zarar gördü

Eskisehir

Alınan bilgiye göre, Mihalıççık ilçesi Kavak Mahallesi Kozluyayla mevkisindeki karaçam ve merkez Tepebaşı ilçesi Tandır Mahallesi'nde bulunan meşe ormanlarında yıldırım düşmesi sonucu yangınlar çıktı.

Yangın söndürme çalışmalarına, Orman Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi katıldı.

Söz konusu iki bölgede çıkan yangınlar, ekipler tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangınlarda, büyük bölümü Mihalıççık'ta olmak üzere yaklaşık 13 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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