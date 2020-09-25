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Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürü Karacabey, "Mihalgazi'de 24 Eylül'de meydana gelen orman yangını ekiplerimizin üstün gayretleri ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Emrah Yaşar   | 25.09.2020
Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Eskişehir

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde alevlerin bir otomobilden yol kenarındaki ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mihalgazi ilçesinde 24 Eylül'de meydana gelen orman yangını ekiplerimizin üstün gayretleri ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yangına, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale ediliyor.

Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçe belediyelerine ait 2 arazöz de bölgedeki araçlara su takviyesinde bulunuyor.

Olay

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde E.D. idaresindeki 26 PN 821 plakalı otomobil, Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla yolu mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlamış, bu sırada alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştı.

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