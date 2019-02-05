Eskişehir'de halk otobüsü tırla çarpıştı

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de Serdar Ege yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait 26 GA 295 plakalı halk otobüsü, Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu Kavşağı yakınlarında, İlyas Yıldız'ın kullandığı 10 VV 356 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şehir Hastanesi, Yunusemre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından Şehir Hastanesinde gazetecilere açıklama yapan Çakacak, çevre yolunun Eskişehir'e geliş istikametinde seyreden belediye otobüsünün, önünde dönüş yapan tıra çarptığını söyledi.

Yaralıların sağlık durumlarına değinen Çakacak, "Milletvekilimiz ve Sağlık Müdürümüzle yaralılarımızı ziyaret ettik. Şehir Hastanesinde 10, Yunusemre Devlet Hastanesinde 5 ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de 5 yaralımız var. Yaralıları ziyaret ettik. Ağır yaralımız yok, müdahaleler devam ediyor, geçmiş olsun." dedi.

Vali Çakacak'a, ziyaretlerinde AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge eşlik etti.

Muhabir: Emrah Yaşar