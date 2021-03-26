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Eskişehir beyaza büründü

Eskişehir'de sabah başlayan kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Emrah Yaşar   | 26.03.2021
Eskişehir beyaza büründü

Eskişehir

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 2 derece ölçüldüğü kentte, yüksek kesimler ile kırsal mahallelerde kar etkili oldu.

Karın beyaz örtüyle kapladığı cadde ve sokaklarda seyirlik görüntüler oluştu.

Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışının trafik akışını aksatmaması için önlemler aldı.

Yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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