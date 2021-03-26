Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir'de sabah başlayan kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Eskişehir
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 2 derece ölçüldüğü kentte, yüksek kesimler ile kırsal mahallelerde kar etkili oldu.
Karın beyaz örtüyle kapladığı cadde ve sokaklarda seyirlik görüntüler oluştu.
Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışının trafik akışını aksatmaması için önlemler aldı.
Yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.