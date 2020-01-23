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Türkiye

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına 20 Mart'ta başlanacak

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında hazırlanan iddianamede "FETÖ üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Aybüke İnal,Serdar Açıl   | 23.01.2020
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına 20 Mart'ta başlanacak

Ankara

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye" kullanma suçlamasıyla açılan davada 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşması saat 09.00'da başlayacak.

Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Güney'in Demir hakkında hazırladığı iddianamede, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında gerçekleştirilen tüm sınavlarda soruların sızdırıldığına ilişkin bilirkişi raporu yer alıyor.

Raporda, söz konusu dönemde kurum tarafından düzenlenen sınav sorularının, soru havuzundan çekilerek matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan "ProNMS ve Lumension" adlı programlar vasıtasıyla arka planda kaydedildiği belirtiliyor.

Bilgisayarların arka planında kaydedilen soruların, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ'nün sözde "ÖSYM imamı" Bekir Şimşek'e ulaştırıldığına dikkati çekilen raporda, soruların bu kişi vasıtasıyla örgüt mensuplarına dağıtıldığı ifade ediliyor.

Raporda soruşturmaların başlatılmasıyla örgüt mensuplarının ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attığı, buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğu anlatılıyor.

Demir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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