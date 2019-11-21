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Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt vefat etti
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Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt vefat etti

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti.

Berin Alpaslan Gökçe   | 21.11.2019
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt vefat etti

İstanbul

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt vefat etti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi. Büyükanıt, 24 Kasım 2006'da katıldığı cenaze töreninde vatandaşları selamladı. (Arşiv) ( Cem Öksüz - Anadolu Ajansı ) 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 

79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.

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