Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt vefat etti
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti.
İstanbul
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.