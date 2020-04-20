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Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in acı günü

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi gören annesi Sıdıka Görmez hayatını kaybetti.

Kerem Kocalar   | 20.04.2020
Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in acı günü

Gaziantep

Alınan bilgiye göre, bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez, kent merkezindeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 

Görmez, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sıdıka Görmez'in gün içerisinde Nizip ilçesinde toprağa verilmesinin beklendiği aktarıldı.

Bu arada, Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Görmez ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak "Mevcut durumun hassasiyeti, hocamızın isteği ile yüz yüze görüşme yerine telefonla görüşülmesi rica olunur." ifadesini kullandı.


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