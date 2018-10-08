Eski Askeri Yargıtay Başkanı Liman tanık olarak dinlenecek

ANKARA



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve tutuklanan eski Askeri Yargıtay üyesi Hakan Ata, hakim karşısına çıktı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ata ile avukatı ve ailesi katıldı.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu.

İddianamede, sanığın örgüt içinde yer aldığı, Askeri Yargıtay'da örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, darbe girişiminin organizatörlerince hazırlanan sıkıyönetim mahkemeleri listesinde göreve devam edecekler arasında yer aldığı, örgüt üyesi olarak örgütün stratejisi, amaçları, faaliyetleri doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ata, sıkıyönetim görevlendirme listesinde adının bulunmadığını, sadece listenin "not 1" adıyla yer alan ekinde "ismi yazılmayanların mevcut görevlerine devam edeceğinin" belirtildiğini söyledi.

Bu nedenle suçlandığını, listede ismi bulunup belli yerlere atananların bazıları hakkında takipsizlik kararı verildiğini savunan Ata, listenin hazırlandığından haberinin olmadığını öne sürdü.

Hakan Ata, Askeri Yargıtay'da görev yaptığı sürede örgütün amaçları doğrultusunda kararlar verdiği iddiasını da reddetti.

Ata, "Kararlarda, tutuklu bulunan üyelerle ortak tavır içinde asla olmadım. Herhangi bir örgütün amaçları doğrultusunda karar vermedim." iddiasında bulundu.

Meslek hayatı boyunca hukuki bilgi ve tecrübelerine göre, içtihatlara, Anayasa ve yasalara uygun karar verdiğini, kimseden emir ve talimat almadığını öne süren Ata, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü kurum avukatı aracılığıyla davaya katılma talebinde bulundu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savcısı Albay Ahmet Zeki Üçok ile FETÖ'nün kumpas davalarında yargılanan Üçok'un yardımcısı eski askeri savcı Mehmet Çelik de davaya katılmak istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluğunun devamına karar verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Mehmet Çelik'in davaya katılma talebi ise reddedildi.

Eski Askeri Yargıtay Başkanı Ahmet Zeki Liman ile bazı eski Askeri Yargıtay üyelerinin tanık olarak dinlenmesi kararlaştırılarak duruşma ertelendi.

Muhabir: Aylin Sırıklı, Ferdi Türkten