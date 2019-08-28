Eşini eşarpla boğarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Eşini eşarpla boğarak öldüren koca tutuklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini eşarpla boğarak öldüren Alaaddin Karasu, tutuklandı.
Konya
Konya'nın Ereğli ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir arazide eşi Gülsüm Karasu'yu eşarpla boğarak öldürmesinin ardından teslim olduğu emniyetteki işlemleri sona eren Alaaddin Karasu, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.
Gülsüm Karasu'nun cenazesi defnedildi
Öte yandan, öldürülen 41 yaşındaki iki çocuk annesi Gülsüm Karasu'nun cenazesi, yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'nden alındı.
Meydanbaşı Mezarlığı'na götürülen Akarsu'nun naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye, Karasu'nun çocukları ve yakınları katıldı.
Olay
Konya'nın Ereğli ilçesinde Alaaddin Karasu (36) dün, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Karasu'yu eşarpla boğarak öldürdükten iki saat sonra polise teslim olmuştu.
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